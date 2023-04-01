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Сегодня, 17:40

Алонсо: «Пожалуй, лучшая квалификация «Астон Мартин» в плане скорости»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо доволен квалификацией «Гран-при Австралии».

Испанец показал четвертый результат, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену и обоим представителям «Мерседеса» Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону.

«Порой было трудно оценить ситуацию на треке, особенно с учетом смены силы и направления ветра, но, думаю, квалификация прошла достаточно нормально, мы понемногу прибавляли в каждой сессии. Пожалуй, это лучшая квалификация из трех, если говорить о скорости — думаю, мы оказались ближе всего к поулу. Ощущалось, что машина быстрая, мне понравилось ее пилотировать. Посмотрим, что получится завтра. Постараемся провести хорошую гонку без ошибок, особенно учитывая, что Перес выбыл в первом сегменте.

Полагаю, будем бороться с «Ред Булл», двумя «Мерседесами» и, наверное, «Феррари», которая лучше проявляет себя здесь, в таких прохладных условиях. Гонка получится интересной», — приводит слова Алонсо Racer.

Гонка состоится в воскресенье, 2 апреля и начнется в 8.00 по московскому времени.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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