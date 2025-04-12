Алонсо: «В последнем повороте у меня руль отсоединился»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал поломку болида во время второй практики перед «Гран-при Бахрейна». У двукратного чемпиона «Формулы-1» всего через два круга сессии отсоединилось рулевое колесо от рулевой колонки.

«Да, машина [не работала], и в какой-то момент я не мог переключать передачи. Я не мог общаться с командой, и да, в последнем повороте руль отсоединился. Возможно, проблема в рулевой колонке или в чем-то еще. Механики быстро заменили детали, и все стало в порядке. Так что да, такой момент есть, но спасибо всем в гараже, что исправили ситуацию довольно быстро.

Думаю, что это будут тяжелые выходные, к сожалению, у нас, похоже, нет темпа перед приездом сюда. И да, возможно, сегодня мы подтвердим, что не конкурентоспособны. Однако мы постараемся поднажать и не сдадимся», — приводит Autosport слова Алонсо.

43-летний Алонсо смог вернуться на трассу, чтобы завершить сессию, в ходе которой он занял 15-е место в итоговом протоколе.