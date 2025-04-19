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Сегодня, 03:40

Алонсо: «Астон Мартин» в квалификации точно потребуется удача»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фернандо Алонсо.
Фото AFP
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты второй тренировки «Гран При Саудовской Аравии».

«Сегодня удалось проехать несколько чистых кругов, но все выглядит так, что темп несколько ниже, чем нам хотелось бы. В квалификации предстоит много внимания уделять работе с трафиком, и нам точно потребуется удача. Команда изучит собранные данные, и, надеюсь, в субботу машина будет быстрее. Приложим все усилия, чтобы побороться за первую десятку», — приводит F1 News слова Алонсо.

43-летний испанец показал 15-й результат во второй практике. Его лучший круг — 1 минута и 29.371 секунды.

Третья тренировка и квалификация состоятся в субботу, 19 апреля, на городской трассе в Джидде. Гонка в воскресенье, 20 апреля. Начало — 19:50 по московскому времени.

Ландо Норрис.Норрис стал первым во второй практике «Гран-при Саудовской Аравии»
Источник: F1 News
Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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