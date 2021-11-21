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Формула-1

21 ноября 2021, 19:46

Фернандо Алонсо о подиуме в Катаре: «Очень долго ждал этого, поэтому я счастлив»

Евгений Петров
Корреспондент
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Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал свое выступление на «Гран-при Катара». Он занял третье место.

«Да, это невероятно, — сказал Алонсо в интервью после гонки — Семь лет прошло (с последнего подиума — Прим. «СЭ»). Наконец-то мы тут. Несколько раз мы были близки к этому. Я чувствовал, будто я лидирую после первого круга. У меня была отличная битва с Чеко (Пересом — прим. «СЭ»). Для команды все сложилось хорошо. Мы не знали, насколько резина будет держать на один пит-стоп. Как команда мы хорош сработали, были отличные пит-стопы. Я долго ждал этого, поэтому я счастлив».

Фернандо Алонсо признан гонщиком дня на «Гран-при Катара». Он оказался на подиуме впервые с 2014 года. Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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