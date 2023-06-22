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Сегодня, 19:07

Алонсо: «Обгонять в «Ф-1» тяжело из-за размера болидов, а не из-за массы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о планах «Формулы-1» по снижению веса болида.

«Не думаю, что это сильно изменило бы шоу. Я считаю, ситуацию усложняет скорее размер машин, чем масса. Обгонять, бороться в первых поворотах, располагать машину тяжело просто из-за размера, а не из-за массы. Существенно снизить вес будет трудно, поскольку гибридные моторы в любом случае тяжелее обычных, и безопасность болидов стала гораздо выше. Я только за, и легкие машины пилотировать веселее, но в конечном счете, полагаю, на борьбу больше внимания оказывает размер», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

В 2023-м вес болида вырос до 798 кг, что более чем на 200 кг превышает значение 2008 года. Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем призвал снизить массу машин «Формулы-1».

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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