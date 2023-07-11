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Сегодня, 08:58

Алонсо — об ухудшении результатов: «Я не слишком напрягаюсь — нужно спокойнее относиться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о результатах команды в последних гонках.

За два последних этапах Алонсо заработал в общей сложности 20 очков, а до этого за 8 гонок 7 раз попадал на подиум.

«Честно говоря, я не слишком напрягаюсь в связи с ситуацией развития болидов. Машина этого года получилась лучше, чем ожидалось. Мы боремся за такие вещи, о которых в начале года даже мечтать не могли. Так что если мы сможем остаться в топ-10 и будем бороться с лучшими — это будет здорово. Но при этом я считаю, что мы должны сосредоточиться на долгосрочной перспективе. Нам нужно быть прагматичными и спокойно относиться к нашим выступлениям и результатам», — приводит слова Алонсо Autosport.

Алонсо занимает третье место в личном зачете пилотов, набрав 137 очков в 12 гонках. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» находится на третьей строчке (181).

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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