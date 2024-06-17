Фернандо Алонсо поделился мыслями о своем будущем

Двукратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о своем будущем. Он отметил, что пока не знает, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Я знаю, что скоро наступит момент, когда я со 100-процентной вероятностью скажу прощай «Формуле-1». Пока не знаю точно, что буду делать дальше. Это что-то странное, потому что мы находимся в привилегированном положении», — цитирует Алонсо PlanetF1 со ссылкой на The Times.

Он также рассказал, что любому человеку понравится пилотировать машины «Формулы-1».

Алонсо планирует оставаться в «Формуле-1» как минимум до 2026 года.