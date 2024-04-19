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Сегодня, 12:53

Фернандо Алонсо подвел итоги спринт-квалификации «Гран-при Китая»

Виктория Кравченко
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о своем выступлении в спринт-квалификации «Гран-при Китая». В этой гонке он показал третий результат.

«Было довольно напряженно! В первом сегменте мы обращали внимание на погоду и держали в уме угрозу дождя. Однако добились некоторого прогресса. Из второго сегмента мы вышли с трудом, так как на сухой трассе мы оказались не очень конкурентоспособны», — цитирует Алонсо Sky Sports.

Он также отметил, что из-за дождя трасса становилась все хуже.

«Было сложно оценить уровень сцепления, но в итоге я очень доволен», — сказал Алонсо.

Победителем гонки стал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял также британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес».

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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Норрис выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Китая»