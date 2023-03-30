Алонсо: «В следующем году попробую забрать у Ферстаппена номер 33»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо пошутил, что в следующем году заберет номер у Макса Ферстаппена, чтобы наконец одержать свою 33-ю победу в чемпионате.

«Мне стоит спросить, собирается ли Макс оставить единичку в следующем году. Если да, то я заберу номер 33! В социальных сетях творится полное безумие. Три года назад был «Эль План», потом «Миссия», а теперь «33». Надеюсь, мы сможем достичь этого числа побед, а после этого будем бороться за 34-ю», — сказал Фернандо Алонсо на пресс-конференции.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас с помощью ребуса обратился к Алонсо. По завершении поединка спортсмен подошел к камере и написал на защитном стекле «33? Скоро».