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Сегодня, 15:25

Алонсо — о Ферстаппене: «Он обгонял соперников одного за другим. В Майами все далось ему слишком легко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал преимущество «Ред Булл» на «Гран-при Майами».

«В данный момент удержать «Ред Булл» позади очень сложно. И я надеялся, что Макс застрянет в DRS-паровозике из нескольких машин. Но он просто обгонял соперников одного за другим. А у соперников впереди DRS не было. Так что в этот раз все далось ему как-то слишком легко. Надеюсь, в следующий раз мы все постараемся сильнее осложнить ему жизнь.

«Ред Булл» кажется просто непробиваемым, а также они очень быстры. Может быть, у нас будет какой-то шанс на «Гран-при Монако». Или в Барселоне», — приводит слова Алонсо Planet F1.

«Гран-при Майами» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал его сокомандник Серхио Перес. Алонсо занял третье место.

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
Фернандо Алонсо
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