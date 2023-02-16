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Сегодня, 17:39

Фернандо Алонсо: «В правилах стало гораздо больше ограничений, которые не позволяют проявить творческий подход»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, какие цели стоят перед командой в предстоящем сезоне.

«Знаете, вся «Формула-1» сейчас стала немного другой. Теперь уже нет прежней свободы в совершенствовании машин. В правилах стало гораздо больше ограничений, которые не позволяют проявить творческий подход.

Все решают детали. Решающими факторами становится высокий уровень во всех компонентах машины и упорный труд.

Здесь все стремятся к успеху, но сохраняют скромность. Понятно, что у людей в команде нет опыта борьбы за победы и титулы, они не привыкли к подиумам по ходу каждого уик-энда. Но они верят в себя. Эта уверенность подкреплена пониманием, что подобное им вполне по силам — просто пока они этого еще не добились», — цитирует Алонсо Marca.

41-летний Алонсо пришел на смену четырехкратному чемпиону, немцу Себастьяну Феттелю, завершившему карьеру по окончании сезона-2022.

Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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