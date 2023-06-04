Алонсо: «Я мог стать вторым в квалификации даже с поврежденным днищем»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что мог лучше выступить в квалификации «Гран-при Испании» даже на поврежденной машине.

Алонсо заехал в гравий в первом сегменте, из-за чего пострадало днище болида. В итоге Алонсо стал девятым в квалификации.

«Вторая позиция была достижима, пожалуй, даже с таким днищем. Так что я настроен оптимистично на завтрашнюю гонку. Чувствуется, что у болида сильный темп. Скорее всего, первый сегмент все испортил, я допустил ошибку. Я заехал на влажный асфальт в последнем повороте, поскольку потерял машину. Это стоило многого — гравий полностью разрушил днище. Еще обиднее из-за того, что это был круг выезда, я даже не атаковал», — приводит слова Алонсо Autosport.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании» (1 минута 12,272 секунды). Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,462), третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,520).