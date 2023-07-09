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Сегодня, 07:43

Алонсо: «Было невозможно подняться выше восьмого места в квалификации»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что не мог выступить лучше в квалификации «Гран-при Великобритании».

Он занял девятое место. Напарник испанца Ланс Стролл завершил сессию 12-м.

«Конечно, меня никогда бы не устроило девятое или 12-е место. Не сильнейшая квалификация для команды, но трудно понять, где мы могли бы проявить себя лучше. Может, был запас в 0,1, 0,15 секунды. Но подняться выше восьмого места или вроде того было невозможно. Надо продолжать работать, разбираться. Уже прошли несколько квалификации на трассах, где мы оказались неконкурентоспособными. Барселона, Австрия и Сильверстоун — все три трека несколько похожи, если говорить о характеристиках. Нужно разобраться», — приводит слова Адлнсо Autosport.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации «Гран-при Великобритании». Вторым приехал Ландо Норрис из «Макларена», третьим стал его сокомандник Оскар Пиастри.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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