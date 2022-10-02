Фернандо Алонсо заявил, что нацелен на подиум на «Гран-при Сингапура»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что хочет попасть на подиум по итогам гонки «Формулы-1» в Сингапуре.

Испанец занял пятое место в квалификации.

«Я доволен результатом. У меня была уверенность в своем болиде, что очень важно на уличных трассах. Это помогло мне лучше понимать погодные условия и знать, когда нужно переобуваться в комплект резины, предназначенный для сухого покрытия. Посмотрим, какой будет погода в гонке.

Мы всего в двух местах от подиума, так что, если мне удастся провести чистый старт, у меня будут хорошие шансы на попадание в тройку лучших. В Сингапуре тяжело обгонять посуху, так что было бы неплохо остаться в топ-5 и набрать больше очков, чем смогут пилоты «Макларен». Благодаря обновлениям мы стали конкурентоспособнее», — приводит F1i слова Алонсо.

Гонка в рамках «Гран-при Сингапура» состоится в воскресенье, 2 октября и начнется в 15.00 по московскому времени.