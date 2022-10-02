Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 02:59

Фернандо Алонсо заявил, что нацелен на подиум на «Гран-при Сингапура»

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что хочет попасть на подиум по итогам гонки «Формулы-1» в Сингапуре.

Испанец занял пятое место в квалификации.

«Я доволен результатом. У меня была уверенность в своем болиде, что очень важно на уличных трассах. Это помогло мне лучше понимать погодные условия и знать, когда нужно переобуваться в комплект резины, предназначенный для сухого покрытия. Посмотрим, какой будет погода в гонке.
Мы всего в двух местах от подиума, так что, если мне удастся провести чистый старт, у меня будут хорошие шансы на попадание в тройку лучших. В Сингапуре тяжело обгонять посуху, так что было бы неплохо остаться в топ-5 и набрать больше очков, чем смогут пилоты «Макларен». Благодаря обновлениям мы стали конкурентоспособнее», — приводит F1i слова Алонсо.

Гонка в рамках «Гран-при Сингапура» состоится в воскресенье, 2 октября и начнется в 15.00 по московскому времени.

Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Жуткая трагедия в Индонезии. Почти 180 человек погибли в давке на футбольном матче
Как сэкономить на косметике? Советы эксперта
Депутаты Бундестага прибыли на Тайвань в знак солидарности
Блинкен заверил Украину в уважении ее «международно признанных» границ
NYT указала на готовность Путина сражаться до конца
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хэмилтон о том, почему вернул пирсинг: «Это связано со здоровьем — у меня были заражения, гной и все такое»

Расселл объяснил, почему неудачно выступил в квалификации «Гран-при Сингапура»