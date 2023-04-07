«Феррари» готовит масштабное обновление болида к ближайшим этапам «Формулы-1»

В «Феррари» собираются поэтапно обновлять болид по ходу трех ближайших Гран-при, сообщает главный редактор итальянского подразделения Motorsport Франко Нуньес.

На этап в Баку (28-30 апреля) планируется привезти новый диффузор, к гонке в Имоле (19-21 мая) — новую заднюю подвеску, а к этапу в Барселоне (2-4 июня) ожидается масштабное обновление конструкции боковых понтонов аналогично «Ред Буллу».

«Феррари» (26 очков) по итогам трех гонок занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Лидером является «Ред Булл» (123 очка).