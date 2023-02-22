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Сегодня, 16:38

«Феррари» опубликовала расписание работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команда «Формулы-1» «Феррари» опубликовала расписание работы пилотов на предстоящих предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут с 23 по 25 февраля.

График выступления пилотов «Феррари» на тестах в Бахрейне:

Четверг, 23 февраля: Карлос Сайнс (до полудня), Шарль Леклер (после полудня);
Пятница, 24 февраля: Карлос Сайнс (до полудня), Шарль Леклер (после полудня);
Суббота, 25 февраля: Шарль Леклер (до полудня), Карлос Сайнс (после полудня).

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Формула-1
Феррари
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