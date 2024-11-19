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Сегодня, 21:27

«Феррари» поблагодарила Шварцмана за работу

Камила Абдурахманова
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Команда «Феррари» официально завершила сотрудничество с Робертом Шварцманом. Пресс-служба Скудерии опубликовала заявление со словами благодарности 25-летнему гонщику.

«Роберта Шварцмана ждут новые приключения. Он уходит из команды, чтобы начать новую главу в IndyCar вместе с Prema. Мы благодарим Роберта за весь его вклад и преданность команде», — написала пресс-служба команды.

Шварцман был связан с системой «Феррари» с 2017 года. Сначала он выступал за команду в «Формуле-2» и «Формуле-3», затем был тестовым и резервным пилотом «Феррари» в «Формуле-1».

Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года и серебряный призер «Формулы-2» 2021 года.

Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман

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