«Феррари» представила специальную желтую ливрею для «Гран-при Италии»

Команда «Феррари» представила специальную ливрею, которую будет использовать на предстоящем «Гран-при Италии».

Команда выпустила специальную желтую ливрею в честь своего 75-летия и 100-летнего юбилея трассы в Монце. Изменения будут заметны на переднем крыле, вокруг гало, на крышке двигателя и заднем крыле.

«Феррари» с желтой ливреей. «Феррари», Фото Соцсети

Также на домашнем этапе пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут выступать в комбинезонах желтого цвета.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер. «Феррари», Фото Соцсети

Желтый цвет — это дань уважения «Giallo Moderna» — отсылка к итальянской деревне, в которой вырос основатель Энцо Феррари, официальным цветом которой был желтый.

«Гран-при Италии» пройдет с 9 по 11 сентября в Монце.