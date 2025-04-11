«Феррари» привезла на «Гран-при Бахрейна» обширный пакет обновлений

«Феррари» привезла на этап в Бахрейне масштабный пакет обновлений для болида SF-25, сообщает Motorsport.

В список изменений входят днище, диффузор и заднее крыло. Цель обновлений — направить больший поток воздуха к диффузору, чтобы увеличить прижимную силу в задней части машины и решить проблемы с ее нестабильностью.

Кроме того, на заднем крыле установили новую стойку для повышения аэродинамической эффективности.

На данный момент «Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов после трех этапов чемпионата мира.