Ферстаппен — о победе на «Гран-при Японии»: «Все прошло хорошо, лучше и быть не могло»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы на «Гран-при Японии».

26-летний нидерландский автогонщик выиграл три из четырех гонок в текущем сезоне.

«Это было здорово. Ключевым моментом был старт — нужно было сохранить лидерство, а после этого машина по ходу гонки работала все лучше и лучше. Все прошло хорошо — пит-стопы, стратегия. Лучше и быть не могло. В последней гонке у нас произошли небольшие сбои, но я очень рад, что мы снова на вершине. Победить здесь — фантастика», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Вторым на этапе в Японии стал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес. Третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Гонка прерывалась красными флагами после аварии гонщика «РБ» Даниэля Риккардо и Александера Албона из «Уильямс».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля.