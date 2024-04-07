Сегодня, 11:02
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы на «Гран-при Японии».
26-летний нидерландский автогонщик выиграл три из четырех гонок в текущем сезоне.
«Это было здорово. Ключевым моментом был старт — нужно было сохранить лидерство, а после этого машина по ходу гонки работала все лучше и лучше. Все прошло хорошо — пит-стопы, стратегия. Лучше и быть не могло. В последней гонке у нас произошли небольшие сбои, но я очень рад, что мы снова на вершине. Победить здесь — фантастика», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.
Вторым на этапе в Японии стал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес. Третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Гонка прерывалась красными флагами после аварии гонщика «РБ» Даниэля Риккардо и Александера Албона из «Уильямс».
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля.