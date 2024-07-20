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Сегодня, 20:19

Ферстаппен — о третьем месте в квалификации: «Надеюсь, в гонке сможем хотя бы преследовать лидеров»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Венгрии». Трехкратный чемпион мира занял третье место.

Квалификацию на 13-м этапе чемпионата «Формулы-1» выиграл Ландо Норрис из «Макларен», вторым стал его партнер по команде Оскар Пиастри.

«Третье место — это все равно очень близко, но я просто надеюсь, что в завтрашней гонке наша машина будет достаточно хороша, и мы сможем хотя бы преследовать лидеров, а дальше посмотрим, что мы сможем сделать. Конечно, мне нравится конкуренция, но я бы предпочел, чтобы в этой борьбе я был впереди. Сейчас мы находимся в положении догоняющих, и нас ждет трудное завершение уик-энда», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Квалификация дважды прерывалась красными флагами. В первом сегменте пилот «Ред Булл» Серхио Перес не справился с управлением на входе в восьмой поворот и вылетел за пределы трассы, врезавшись в отбойник. В третьем сегменте в аварию попал Юки Цунода из «РБ».

Основная гонка пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: Sky Sports
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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