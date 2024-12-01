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Сегодня, 08:02

Ферстаппен лишился поул-позиции из-за штрафа после квалификации «Гран-при Катара»

Даниил Аршавский
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Выигравший квалификацию «Гран-при Катара» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил штраф и лишился поул-позиции, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

27-летний нидерландец показал время 1 минута 20,520 секунды.

После одного из кругов Ферстаппен сильно сбросил скорость, чтобы остудить шины, но остался на гоночной траектории. Этим гонщик «Ред Булла» помешал британскому пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселу, который стал вторым в квалификации, за что получил штраф.

Ферстаппен будет стартовать со второго места в основной гонке этапа в Катаре, которая пройдет в воскресенье, 1 декабря, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: FIA
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
FIA
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