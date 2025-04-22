Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

22 апреля, 20:56

Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если не попадет в топ-2 к летнему перерыву

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Четырехкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть команду, если к летнему перерыву не поднимется выше второго места в личном зачете, сообщает The Race.

Ранее появлялась информация об интересе к Ферстаппену со стороны команд «Мерседес» и «Астон Мартин». Также обсуждался вариант, при котором Ферстаппен может пропустить сезон-2026, чтобы оценить изменения в пелотоне после введения нового технического регламента.

После пяти этапов чемпионата мира Ферстаппен, выиграв одну гонку, занимает третье место в личном зачете. Он уступает 2 балла Ландо Норрису, который идет вторым, и 12 очков — Оскару Пиастри из «Макларен», новому лидеру чемпионата.

2
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Читайте также
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Овечкин рассказал о мотивации выиграть второй Кубок Стэнли
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя