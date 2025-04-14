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14 апреля, 13:25

Ферстаппен может уйти из «Ред Булл» в случае вылета из топ-3

Камила Абдурахманова
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Контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл» содержит условие, позволяющее ему покинуть команду, если он не будет входить в тройку лидеров чемпионата, сообщает GPblog.

Первая возможность воспользоваться этой опцией появится летом 2025 года.

После «Гран-при Бахрейна», где Ферстаппен финишировал шестым, он опустился на третье место в зачете, опережая Джорджа Расселла всего на 6 очков. Если ситуация ухудшится, четырехкратный чемпион мира сможет рассмотреть варианты смены команды.

По данным источников, одним из возможных направлений для Ферстаппена может стать «Мерседес», где в 2026 году освободится место — контракт Расселла истекает в конце этого сезона.

Источник: GPblog
2
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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