Ферстаппен может уйти из «Ред Булл» в случае вылета из топ-3

Контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл» содержит условие, позволяющее ему покинуть команду, если он не будет входить в тройку лидеров чемпионата, сообщает GPblog.

Первая возможность воспользоваться этой опцией появится летом 2025 года.

После «Гран-при Бахрейна», где Ферстаппен финишировал шестым, он опустился на третье место в зачете, опережая Джорджа Расселла всего на 6 очков. Если ситуация ухудшится, четырехкратный чемпион мира сможет рассмотреть варианты смены команды.

По данным источников, одним из возможных направлений для Ферстаппена может стать «Мерседес», где в 2026 году освободится место — контракт Расселла истекает в конце этого сезона.