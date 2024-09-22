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Сегодня, 21:50

Ферстаппен намекнул на уход из «Формулы-1» из-за инцидента с ФИА

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что штраф от ФИА за мат может привести к его досрочному уходу из «Формулы-1».

Ранее 26-летний гонщик получил наказание в виде общественных работ за нецензурную лексику на официальной пресс-конференции перед «Гран-при Сингапура». После квалификации Ферстаппен устроил акцию протеста на встрече с журналистами. Он отвечал односложно и заявил, что у него проблемы с голосом. Такая же ситуация повторилась и на пресс-конференции по итогам основной гонки, которая прошла в воскресенье, 22 сентября. Однако позже в паддоке нидерландец уже полноценно пообщался с журналистами.

«Такого рода вещи определенно влияют на мое будущее. Мне не позволяют быть самим собой и приходится иметь дело с подобными глупостями. На данном этапе моей карьеры мне не хочется постоянно иметь дело с подобными вещами. Это действительно утомительно. Конечно, здорово добиваться успеха и выигрывать гонки, но когда ты уже всего этого достиг, выиграл несколько титулов и много гонок, хочется еще и просто приятно провести время. Но когда приходится иметь дело с подобными глупостями, то это становится еще одной причиной не продолжать участвовать в этом спорте», — приводит Total-Motorsport.com слова Ферстаппена.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен устроил акцию протеста на пресс-конференции после штрафа от FIA за мат

На «Гран-при Сингапура» Ферстаппен занял второе место. Гонку выиграл пилот «Макларен» Ландо Норрис. Третьим стал партнер британца по команде Оскар Пиастри.

Ферстаппен набрал 331 очко и продолжает лидировать в личном зачете пилотов, опережая идущего на второй строчке Норриса на 52 балла.

Источник: Total-Motorsport.com
Формула-1
Макс Ферстаппен

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