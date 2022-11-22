Ферстаппен настаивает на увольнении Переса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен настаивает на замене напарника по команде Серхио Переса, сообщает F1-Insider.

«F1-Insider в любом случае известно, что Макс Ферстаппен далеко не счастлив со своим нынешним товарищем по команде. Он желает возвращения Даниэля Риккьярдо. Австралиец присоединится к «Ред Булл» в качестве тест-пилота после ухода из «Макларен» в 2023 году и уже отлично поладил с Ферстаппеном в Абу-Даби. Кроме того, он уже выступал вместе с голландцем — с 2016 по 2018 год и делал это на равных», — говорится в сообщении F1-Insider.

После «Гран-при Бразилии» сообщалось о конфликте между напарниками австрийской команды. Тогда нидерландец отказался отдавать мексиканцу позицию, несмотря на приказ команды. Позже СМИ сообщали, что Ферстаппен так отомстил Пересу за аварию в квалификации «Гран-при Монако», где мексиканец якобы специально разбил болид и испортил напарнику быстрый круг.

25-летний Ферстаппен в сезоне-2022 во второй раз подряд стал чемпионом мира. 32-летний мексиканец занял третье место в личном зачете, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру 4 очка в борьбе за вице-чемпионство.