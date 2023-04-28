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Сегодня, 14:40

Ферстаппен назвал гонку, в которой никогда не будет участвовать

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, в какой гонке он бы никогда не принял участия.

«Нет, этого я не добьюсь. Вообще, мне нравится смотреть IndyCar. Думаю, там много отличных гонщиков. С некоторыми из них я и сам гонялся, и у нас хорошие отношения. Здорово, что у них многое получается. Но сам участвовать в Indy500 я не буду, абсолютно точно. Я могу поехать туда и посмотреть, но не участвовать в гонках», — приводит слова Ферстаппена Pit Debrief.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен после трех Гран-при лидирует в общем зачете пилотов, набрав 69 очков.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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