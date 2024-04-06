Ферстаппен — о возможном появлении Алонсо в «Ред Булл»: «Было бы странно подписывать контракт с 42-летним гонщиком»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на возможное появление гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в качестве его напарника.

«Мне все равно, кто мой напарник. Я сказал команде то же самое. Я всегда уверен в себе. На мой взгляд, я сильнее всех. Но если вы спросите меня, я бы счел странным подписывать контракт с 42-летним гонщиком. У «Ред Булл» всегда была традиция самостоятельно обучать молодых пилотов. С подписанием Серхио Переса эта тенденция уже изменилась, а подписание 42-летнего пилота станет еще большим отклонением. У меня хорошие отношения с Алонсо. Но я также смотрю на будущее команды», — приводит слова Ферстаппена De Limburger.

После трех стартовых гонок сезона Алонсо занимает восьмое место в личном зачете Формулы-1.