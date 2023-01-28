Ферстаппен не хочет, чтобы Даниэль Риккардо выполнял за него работу на симуляторе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему не нужна помощь коллеги по команде Даниэля Риккардо в настройке болида. Он предпочел бы сам работать на симуляторе.

«Я думаю, что наш симулятор один из лучших в «Формуле-1». Конечно, соответствие между симуляцией и реальностью не идеально. Но я убежден, что работа на них того стоит. И я не хочу, чтобы резервный гонщик работал на симуляторе, как это устроено в других командах. Я хочу заниматься этой работой сам, потому что у каждого пилота свой стиль управления машиной», — сказал Ферстаппен.

В сезоне-2023 Риккардо будет выполнять роль резервного пилота «Ред Булл».