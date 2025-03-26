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26 марта, 09:50

Ферстаппен не хочет, чтобы Лоусона меняли на Цуноду

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступил против замены Лиама Лоусона на Юки Цуноду в основном составе «Ред Булл», сообщает GPblog.

По информации источника, на этой неделе нидерландец выразил руководству «Ред Булл» свое мнение о том, что Лоусон должен остаться на своем месте, однако его точка зрения была проигнорирована.

Несмотря на возражения Ферстаппена, босс команды Кристиан Хорнер и советник Гельмут Марко продолжили начатый после «Гран-при Китая» процесс перевода Лоусона обратно в «Рейсинг Буллз». Ферстаппен с недоумением следит за текущими действиями руководства команды. Вместо того чтобы разобраться с глубинной причиной неудачных выступлений Лоусона — структурным улучшением машины, — руководство решило пойти по пути наименьшего сопротивления, пожертвовав пилотом.

На текущий момент в личном зачете «Формулы-1» Цунода занимает 13-ю позицию с тремя набранными очками, тогда как Лоусон находится на 17-м месте, не заработав ни одного очка.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: GPblog
7
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Юки Цунода
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