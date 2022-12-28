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Сегодня, 12:34

Ферстаппен не согласен с критиками, которые считают его слишком вспыльчивым

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил критикам, которые считают, что он склонен к вспышкам гнева во время гонок.

«Люди могут думать по-другому, но на самом деле я совершенно спокойный. Я не расстраиваюсь из-за многих вещей. Меня это просто не беспокоит. Я знаю, что мне нужно делать в «Формуле-1». Моя задача заключается в том, чтобы ехать как можно быстрее.

Во время гонки я могу быть расстроен тем, что все идет не так, как надо. Для меня это даже не злость на самом деле. Возможно, именно так другие люди воспринимают мое расстройство. Но такие эмоции мной овладевают очень редко", — приводит GP Fans слова Ферстаппена.

В сезоне-2022 нидерландец выиграл свой второй чемпионский титул подряд, набрав 454 очка.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/98384/max-verstappen-red-bull-critics-wrong-angry/
Макс Ферстаппен
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