Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

1 октября, 23:28

Ферстаппен не стал извиняться за критику команды после неудачной квалификации «Гран-при Сингапура»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не видит ничего плохого в критике команды в тех случаях, когда речь идет об очевидных и грубых ошибках.

Ферстаппен занял лишь восьмое место в квалификации «Гран-при Сингапура» из-за того, что ошибка команды с расчетом топлива не позволила ему закончить последний быстрый круг:

«Я считаю правильным занимать критическую позицию. Если напортачу я, команда тоже может сказать мне об этом. И я тоже должен иметь возможность говорить такие вещи. Потому что только так мы можем быть уверены, что будем сохранять максимальную концентрацию, будем двигаться в правильном направлении.

Мы хотим быть идеальными, выступать идеально. Не просто хорошо, а именно идеально. Думаю, что в команде поняли, насколько я был расстроен, когда увидели мое лицо после сессии и услышали мои слова по радио», — приводит слова гонщика Racing News 365.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
4
0
Читайте также
Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем
Анатолий Карпов: «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида»
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев на следующей неделе
Полянский сообщил о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Глава минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хэмилтон избежал наказания за пирсинг, «Мерседес» оштрафован на 25 тысяч евро

Хэмилтон о том, почему вернул пирсинг: «Это связано со здоровьем — у меня были заражения, гной и все такое»