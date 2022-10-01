Ферстаппен не стал извиняться за критику команды после неудачной квалификации «Гран-при Сингапура»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не видит ничего плохого в критике команды в тех случаях, когда речь идет об очевидных и грубых ошибках.

Ферстаппен занял лишь восьмое место в квалификации «Гран-при Сингапура» из-за того, что ошибка команды с расчетом топлива не позволила ему закончить последний быстрый круг:

«Я считаю правильным занимать критическую позицию. Если напортачу я, команда тоже может сказать мне об этом. И я тоже должен иметь возможность говорить такие вещи. Потому что только так мы можем быть уверены, что будем сохранять максимальную концентрацию, будем двигаться в правильном направлении.

Мы хотим быть идеальными, выступать идеально. Не просто хорошо, а именно идеально. Думаю, что в команде поняли, насколько я был расстроен, когда увидели мое лицо после сессии и услышали мои слова по радио», — приводит слова гонщика Racing News 365.