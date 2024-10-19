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Сегодня, 20:28

Ферстаппен не уверен в том, что «Гран-при США» решит исход борьбы за титул

Владислав Маслов
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
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Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл», действующий чемпион Макс Ферстаппен считает, что «Гран-при США» не обязательно станет решающим этапом в борьбе команды за титул.

В личном зачете пилотов голландец опережает гонщика «Макларена» Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов австрийская команда отстает от британцев на 41 балл.

«Я не знаю, решит ли гонка в США исход борьбы. Но с этого момента, конечно, мы хотим делать шаги вперед. Когда и как это произойдет, я пока не знаю, но мы просто пытаемся восстановить баланс», — цитирует пилота RacingNews365.

«Гран-при США» открывает серию из 6 этапов, завершающих соревновательный сезон. Гонка пройдет на «Трассе Америк» в Остине 20 октября, начало — в 21:00 по московскому времени.

Источник: RacingNews365
Ред Булл
Макс Ферстаппен

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