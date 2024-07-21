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Сегодня, 22:39

Ферстаппен обвинил Хэмилтона в аварии на «Гран-при Австрии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона виновником аварии на «Гран-при Венгрии».

Болиды столкнулись на 63-м круге. Ферстаппен вылетел за пределы трассы, но смог продолжить гонку. Стюарды не наказали ни одного из гонщиков за инцидент, В вердикте стюарды подчеркнули, что Ферстаппен обвинил Хэмилтона в смене направления движения при торможении.

«Я сделал движение, к которому был полностью готов, но затем в середине зоны торможения он внезапно продолжил движение вправо. Нельзя так поступать, когда кто-то едет по внутренней траектории». — заявил Ферстаппен в интервью Sky Sports.

Хэмилтон занял третье место на «Гран-при Венгрии». Победителем гонки стал Оскар Пиастри из «Макларена». Ферстаппен финишировал пятым.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» после «Гран-при Венгрии». В активе пилота «Ред Булл» 265 очков. Вторым идет Ландо Норрис («Макларен», 189 очков). Третьим — Шарль Леклер («Феррари», 162).

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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Ферстаппен раскритиковал стратегию «Ред Булл» после «Гран-при Венгрии»