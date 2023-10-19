Ферстаппен объяснил, почему восхищается Алонсо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что его любимым гонщиком в чемпионате является испанец Фернандо Алонсо.

«Любопытно, ведь мы принадлежим к очень разным поколениям... Он даже выступал против моего отца. Но у нас очень похожий подход. Мы очень любим гонки. Доказательством этого является то, что Фернандо в свои 42 года все еще очень конкурентоспособен. Я восхищаюсь им. Кроме того, он мне также очень симпатичен как человек. Он не хвастается своими титулами и не ставит себя выше других, он остается самим собой. Мы можем обо всем говорить естественно и непринужденно. Он хороший образец для подражания», — приводит Marca слова Ферстаппена.

Алонсо является двукратным чемпионом мира (2005, 2006). С 2023 года испанский пилот выступает за «Астон Мартин». На данный момент он занимает 4-е место в общем зачете «Формулы-1», имея в активе 183 очка.