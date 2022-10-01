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1 октября, 18:36

Ферстаппен отказался от посещения традиционного брифинга с инженерами после квалификации «Гран-при Сингапура»

Иван Шитик
Корреспондент

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лишь восьмой результат в квалификации к «Гран-при Сингапура».

Нидерландец заехал в боксы, не завершив последнюю попытку. В команде подтвердили, что решение связано с недостаточным количеством топлива в баке, сообщает Motorsport.

Ферстаппен, рассерженный из-за ошибки команды, раньше срока уехал с автодрома. Чемпион мира отказался от посещения традиционного брифинга с инженерами, который проводится по итогам квалификации.

Ранее Ферстаппен в грубой форме раскритиковал команду, заявив, что она напрасно сказала ему прервать предыдущий быстрый круг, раз топлива на следующий уже не хватало.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
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