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Сегодня, 15:50

Ферстаппен отказался от пресс-конференции перед «Гран-при Саудовской Аравии» из-за проблем с животом

Иван Торопцев
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался от участия в пресс-конференции и мероприятиях, посвященных взаимодействию с медиа перед «Гран-при Саудовской Аравии».

Гонщик пропустит традиционное общение с прессой за день до старта этапа из-за проблем с животом, сообщает Sky Sports.

При этом ожидается, что спортсмен сможет принять участие в обеих сессиях свободных заездов, запланированных на пятницу, 17 марта.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 17 по 19 марта. Гонка в Джедде станет второй в сезоне-2023.

Ферстаппен выиграл первую гонку года в Бахрейне, нидерландец становился чемпионом «Формулы-1» в двух предыдущих сезонах.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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