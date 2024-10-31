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Сегодня, 23:24

Ферстаппен ответил на критику в свой адрес после «Гран-при Мексики»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику в свой адрес после полученных штрафов на «Гран-при Мексики» «Формулы-1».

По ходу гонки голландскому гонщику дали два десятисекундных штрафа за борьбу против Ландо Норриса из «Макларена». В результате Ферстаппен занял шестое место в гонке.

«Я трехкратный чемпион мира, я думаю, что знаю, что делаю. У меня есть свое мнение, но мне не нужно им делиться. Ситуация с правилами? Думаю, что все не так просто. Иногда правила работают на вас, иногда — против», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

За четыре этапа до конца сезона Ферстаппен лидирует в общем зачете, опережая ближайшего преследователя Ландо Норриса на 47 очков.

Ландо Норрис
Макс Ферстаппен

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