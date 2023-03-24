Ферстаппен переболел гриппом перед «Гран-при Саудовской Аравии»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что пилот команды Макс Ферстаппен перенес грипп перед стартом «Гран-при Саудовской Аравии».

Ранее сообщалось, что Ферстаппену диагностировали отравление, но, по словам Марко, это был лишь один из симптомов.

«Макс только что перенес сильный грипп. Вы видели, как он выглядел, когда вышел? Все прошло не очень хорошо, поэтому он как можно скорее хотел лечь спать», — приводит слова Марко GP Fans.

25-летний голландец занял второе место на «Гран-при Саудовской Аравии», уступив только своему партнеру по «Ред Булл» Серхио Пересу.