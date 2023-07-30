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Сегодня, 17:29

Ферстаппен победил на «Гран-при Бельгии» и выиграл десятую гонку в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото AFP
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Бельгии».

Нидерландец выиграл квалификацию, но стартовал с шестой позиции из-за штрафа за замену коробки передач. Ферстаппен выиграл восьмую гонку подряд и победил в десятый раз в сезоне-2023.

«Ред Булл» выиграл 13-ю гонку подряд — это рекордная серия в истории «Формулы-1».

Второе место занял партнер нидерландца по «Ред Булл» Серхио Перес (отставание +22,305 секунды), на третьей строчке — Шарль Леклер («Феррари», +32,259).

Ферстаппен возглавляет личный зачет «Формулы-1» с 314 очками после 12 этапов сезона-2023. Его партнер по команде Серхио Перес идет вторым, у мексиканца 189 очков. Третью строчку занимает Фернандо Алонсо («Астон Мартин», 149).

«Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 503 очками. Вторым идет «Мерседес» (247), на третьем месте — «Астон Мартин» (196).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Нидерландах с 25 по 27 августа.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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