Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:42

Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», Норрис финишировал вторым

Ферстаппен победил на «Гран-при Венгрии» и выиграл седьмую гонку подряд
Иван Торопцев
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии».

Нидерландец стартовал со второй строчки, опередил занимавшего поул-позицию Льюиса Хэмилтона («Мерседес») в первом повороте и лидировал до конца гонки. Также он установил самый быстрый круг «Гран-при Венгрии».

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд и девятую в сезоне-2023.

Вторым финишировал Ландо Норрис («Макларен», отставание +33,731 секунды), на третьей строчке — Серхио Перес («Ред Булл», +37,603). Занимавший первое место на стартовой решетке Льюис Хэмилтон стал четвертым (+39,134).

Макс Ферстаппен сохраняет лидерство в личном зачете «Формулы-1», на его счету 281 очко после 11 гонок сезона-2023. Вторым идет его партнер по команде Серхио Перес (171), на третьей строчке — Фернандо Алонсо («Астон Мартин», 139).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», у которого 452 очка. Второе место занимает «Мерседес» (223), на третьей строчке — «Астон Мартин» (184).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 28 по 30 июля.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
3
Обсудить
Читайте также
Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше
В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гран-при Венгрии: смотреть бесплатно трансляцию гонки Формулы-1

«Ред Булл» установил новый рекорд по числу побед подряд в «Формуле-1»