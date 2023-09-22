Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:30

Ферстаппен победил в первой практике на «Гран-при Японии»

Руслан Минаев
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую практику на «Гран-при Японии».

На самом быстром круге голландец показал время — 1 минута 31,647 секунды. Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который отстал от лидера на 0,626 секунды. Третье время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис — +0,745.

Ферстаппен с отрывом лидирует в этом сезоне «Формулы-1» — 374 очка. Второе место занимает его одноклубник Серхио Перес — 223 очка. Замыкает тройку лидеров Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 180 очков.

«Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов — 597 очков. «Феррари» занимает третье место, набрав 265 очков. На второй строчке находится «Мерседес» (289 очков).

«Гран-при Японии» пройдет с 22 по 24 сентября.

Формула-1
Ред Булл
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Туктамышева: «Я вхожу в новый сезон. В планах — выступить на этапах Гран-при в Красноярске и Москве»
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Захарова назвала слова Урсулы фон дер Ляйен о вине РФ в трагедии Хиросимы ложью
В Минэнерго назвали запрет на экспорт топлива бессрочным
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс: «Не удивлюсь, если «Ред Булл» выиграет все оставшиеся гонки в этом сезоне»