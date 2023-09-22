Ферстаппен победил в первой практике на «Гран-при Японии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую практику на «Гран-при Японии».

На самом быстром круге голландец показал время — 1 минута 31,647 секунды. Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который отстал от лидера на 0,626 секунды. Третье время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис — +0,745.

Ферстаппен с отрывом лидирует в этом сезоне «Формулы-1» — 374 очка. Второе место занимает его одноклубник Серхио Перес — 223 очка. Замыкает тройку лидеров Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 180 очков.

«Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов — 597 очков. «Феррари» занимает третье место, набрав 265 очков. На второй строчке находится «Мерседес» (289 очков).

«Гран-при Японии» пройдет с 22 по 24 сентября.