Ферстаппен победил в первой свободной практике «Гран-при Японии» «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место в первой свободной практике «Гран-при Японии» «Формулы-1». Вторым стал его партнер по команде Серхио Перес. Третий — гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым.

Гран-при Японии

1-я практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,056 (18 кругов)

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,181 (18)

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,213 (20)

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,474 (18)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,487 (23)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,502 (18)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,543 (20)

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,109 (23)

9. Юки Цунода («РБ») +1,174 (20)

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,184 (22)

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,879 (19)

12. Алекс Албон («Уильямс») +1,887 (18)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,902 (19)

14. Валттери Боттас («Заубер») +1,998 (17)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,999 (17)

16. Аюму Иваса («РБ») +2,047 (22)

17. Пьер Гасли («Альпин») +2,221 (23)

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,582 (18)

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,747 (21)

20. Логан Сарджент («Уильямс») +3,148 (10)