Ферстаппен победил во второй практике на «Гран-при Японии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл вторую практику на «Гран-при Японии».

Нидерландец на лучшем круге показал время 1 минута 30,688 секунды. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, отстав от лидера на 0,320 секунды. Третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис — +0,464 секунды.

Первая практика также завершилась победой действующего чемпиона «Формулы-1».

Ферстаппен с отрывом лидирует в этом сезоне «Формулы-1» — 374 очка. Второе место занимает его одноклубник Серхио Перес — 223 очка. Замыкает тройку лидеров Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 180 очков.

«Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов — 597 очков. «Феррари» занимает третье место, набрав 265 очков. На второй строчке находится «Мерседес» (289 очков).

«Гран-при Японии» пройдет с 22 по 24 сентября.