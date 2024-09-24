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Сегодня, 12:40

Ферстаппен поддержал Сайнса после крупного штрафа от FIA

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал штраф, который Международная автомобильная федерация (FIA) наложила на пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Карлос получил штраф за выход на трассу, верно? Там был красный флаг. Знаете, я думаю, это было вполне безопасно и он знал, что делает. Мы не дураки. Да, когда я виж, что принимают к рассмотрению даже такие вещи... Боже мой, такие вещи просто суперглупые», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Испанец попал в аварию по ходу третьего этапа квалификации, после чего выбрался из болида и перебежал через трассу в боксы своей команды, что запрещается регламентом соревнований. Половина из суммы штрафа (12,5 тысячи евро) будет назначена условно с испытательным сроком до конца года.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен

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