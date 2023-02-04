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Сегодня, 16:19

Ферстаппен поддержал сотрудничество «Ред Булл» с «Фордом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал сотрудничество команды с «Фордом».

Американский производитель поможет «Ред Булл» в разработке двигателей для моторного регламента 2026 года.

«Я дважды подписывал контракт, не зная, как решится вопрос с двигателем. Люди говорили, что это безумие. Я верил в этот проект и в то, что люди, которые в нем задействованы, примут верные для команды решения. Сначала была «Хонда» — и все сработало. А теперь следующий шаг — «Форд» в 2026. Я верю в них», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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