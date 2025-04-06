Ферстаппен: «Хотел достойно попрощаться с «Хондой» на их домашнем Гран-при»

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» поделился эмоциями после победы на «Гран-при Японии» в Сузуке.

«Гонка выдалась сложной. «Макларены» не давали расслабиться ни на секунду, особенно после пит-стопов. Борьба была жаркой, управлять износом шин — непросто, но невероятно увлекательно.

Старт с поула помог, но победа далась нелегко. Эти последние круги я думал только об одном — удержать лидерство. Для меня было важно выиграть именно здесь, в Японии, чтобы достойно попрощаться с «Хондой» на их домашней трассе», — признался чемпион.

В Сузуке «Ред Булл» завершает сотрудничество с «Хондой» как официальным поставщиком силовых агрегатов.