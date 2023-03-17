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Сегодня, 18:06

Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при Саудовской Аравии»

Мария Гусева
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в первой практике в рамках 2-го этапа «Формулы-1» — «Гран-при Саудовской Аравии».

Голландец проехал свой лучший круг за 1 минуту и 29,617 секунды. Второе место занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес (отставание 0,483 секунды). На третьей позиции расположился гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (0,698).

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал восьмым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — пятым.

17 марта в 20:00 по московсуому времени пройдет вторая сессия свободных заездов.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
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