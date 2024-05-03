Ферстаппен показал лучшее время в практике «Гран-при Майами», Леклер попал в аварию

В пятницу, 3 мая, прошла первая свободная практика на «Гран-при Майами» «Формулы-1».

Лучшее время показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». Вторым финишировал пилот «Макларен» Оскар Пиастри, тройку замкнул гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

Его партнер по команде Шарль Леклер не справился с управлением болидом в середине сессии и попал в аварию, из-за чего завершил заезд досрочно.

Гран-при Майами. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:28.595

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.105

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.116

В пятницу, 3 мая, состоится спринт-квалификация, которая начнется в 23.30 по московскому времени. Спринт-гонка пройдет в субботу, 4 мая (начало — в 19.00), на тот же день запланирована квалификация к основной гонке этапа в Майами (начало — в 23.00 мск).

Основная гонка пройдет в воскресенье, 5 мая, и начнется в 23.00 по московскому времени.