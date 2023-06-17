Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Канады», Леклер — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Канады».

Он проехал лучший круг за 1 минуту 23,106 секунды. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер ( отставание от лидера 0,291 секунды), третьим — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (+1,377).

На протяжении всей сессии шел дождь, который иногда прекращался.

В середине практики гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию. Он врезался в стену, ударившись боком машины о барьер. Гонка была прервана красными флагами.

Квалификация «Гран-при Канады» начнется в 23.00 мск.